«Интер» впервые с 2010 года стал чемпионом Италии по футболу

Фото: Twitter / Inter_en

Футбольный клуб «Интер» впервые с 2010 года стал чемпионом Италии, завоевав, таким образом, данный титул в 19-й раз.

За четыре тура до конца турнира «Интер» занимает первое место с 82 очками. «Аталанта» и «Милан» имеют в своем активе по 69 баллов.

До этого чемпионат страны девять раз подряд выигрывал «Ювентус».

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА не смог обыграть «Уфу» в матче 28-го тура РПЛ.

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