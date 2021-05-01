ЦСКА не смог обыграть «Уфу» в матче 28-го тура РПЛ

Фото: Instagram / @pfc_cska

Футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с «Уфой». Встреча в рамках 28-го тура РПЛ состоялась в Москве в субботу, 1 мая.

Матч завершился со счетом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. Уфимскую команду на 66-й минуте вывел вперед Филим Мрзляк, а уже через пять минут счет сравнял армеец Федор Чалов.

В настоящий момент ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ, имея в своем активе 47 очков. «Уфа» находится в зоне вылета, располагая 21 очком.

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