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Сборная России по хоккею может сыграть в форме с триколором на Олимпиаде-2022
Фото: www.championat.com/hockey/news-3434309-rossija-uverenno-obygrala-slovakiju-v-matche-chempionata-mira-po-hokkeju-2018.html

Сборная России по хоккею может сыграть в форме с триколором на Олимпиаде-2022

Иван Юминов

Спорт

Сборная России по хоккею может сыграть в форме с цветами флага страны и олимпийскими кольцами на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF) в воскресенье, 2 мая.

Форма спортсменов не сможет содержать флаг, герб и прочие национальные символы, но на ней может быть изображена эмблема Олимпийского комитета России (ОКР). Логотип без надписей также используют как флаг страны. Кроме того, перед матчами сборной во время чемпионатов мира будет звучать отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Похожий дизайн, согласно планам, будет использован хоккейной сборной и на турнирах Олимпийских игр в Пекине, отмечается на сайте IIHF.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном страны до 16 декабря 2022 года.

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