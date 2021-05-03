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«Особые отношения»: Лазарев рассказал, как относится к Билану
Фото: instagram.com/lazarevsergey

«Особые отношения»: Лазарев рассказал, как относится к Билану

Виктория Федотова

Звезды

Певец Сергей Лазарев рассказал об отношениях с Димой Биланом. По его словам, он уважает коллегу как музыканта и исполнителя, одно время они тесно общались.

— Мы приятели, мы не друзья, но раньше мы плотно общались, созванивались, на какие-то темы поговорить, это было в период совместной песни. У меня особые отношения к Диме. Я очень уважаю его как исполнителя, певца, я его не всегда понимаю, я ему об этом сам говорю, — пояснил Лазарев.

Певцу нравится, что у него такой сильный оппонент, их сравнивают.

— Это классная здоровая конкуренция, он мне говорил, что классно, когда есть оппонент, который не дает расслабиться, — отметил артист в интервью Лауре Джугелии.

По словам Лазарева, у них обоих «дофига хитов», они по энергетике и подаче — разные артисты, но изначально они оба классные.

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Дима БиланСергей Лазаревотношения
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