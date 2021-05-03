Лазарев рассказал, почему два раза отказывался быть в жюри шоу «Голос»

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему два раза отказывался быть наставником в шоу «Голос». Он рассказал, что его приглашали принять участие в популярном проекте на Первом канале, но ему не подходили условия.

— Меня приглашали в самый первый «Голос», но тогда я вел большой танцевальный проект на Украине. Получилось так, что наслаивались графики, я не мог отказаться от украинского шоу, так как был уже заключен контакт, — сказал Лазарев в интервью на Youtube-канале.

Потом артисту снова предлагали сесть в жюри «Голоса», но одним из условий было одновременное участие в проекте «Точь-в-точь». Певец не захотел выступать в этом шоу, так как, по его словам, не видит в себе пародийных талантов.

Лазарев отметил, что, может быть, у Первого канала после этих отказов появилась обида на него. Но он не готов идти на условия, которые его не устраивают, заключил певец.

Ранее Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым.

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