Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым

Фото: Скриншот видео YouTube-канала Super

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что причиной их разрыва с певцом Сергеем Лазаревым после четырех лет отношений стала его работа, которой он посвящал все свое время.

По словам Кудрявцевой, она испытывала сильные чувства к музыканту, однако не готова была мириться с тем, что из-за гастролей и концертов его никогда не было рядом. Телеведущая мечтала о семье и детях, однако понимала, что Лазарев не готов ей это дать. Из-за этого Кудрявцева переключила внимание на другого мужчину.

— Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, а я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось. С тех пор столько времени прошло! — цитирует ведущую Teleprogramma.pro.

Кудрявцева отметила, что ей часто задают вопрос об отношениях с Лазаревым, однако обсуждать эту тему она не хочет. По ее словам, именно из-за этого она редко дает интервью.

Напомним, знаменитости расстались в 2012 году. После окончания отношений музыкант в одном из интервью рассказал, что не рассматривал Кудрявцеву как будущую спутницу жизни и мать своих детей. По его словам, с ней ему нравилось дружить.

Летом 2013 года Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, которому родила дочь Марию.

Не так давно ведущая шоу «Секрет на миллион» поделилась свежим фото с Лазаревым, с которым осталась в приятельских отношениях.

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