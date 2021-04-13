СМИ узнали об отказе Бузовой вести «Дом-2»

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Телеведущая и певица Ольга Бузова отказалась вести перезапущенный на канале «Ю» проект «Дом-2».

Отмечается, что знаменитость напрямую ассоциируется с шоу канала ТНТ, так как именно там из нее вырастили ту, кем она является.

— Руководство вещателя никогда не выступало против участия Бузовой в проектах других телеканалов, однако вести «Дом-2» на чужом канале — уже совершенно другая ситуация, — рассказал источник, знакомый с ситуацией, изданию StarHit.

По слухам, певице якобы заплатили 30 миллионов рублей, чтобы она не переходила на другой телеканал. Но источники утверждают, что деньги в данной истории не фигурировали. На ТНТ Бузовой пообещали разработать для нее новые проекты.

2 апреля телеканал «Ю» подтвердил информацию о перезапуске шоу «Дом-2» в своем эфире. Проект получил название «Дом-2. Новая любовь». Формат реалити-проекта будет таким же, каким он был на канале ТНТ, на котором почти 16 лет выходило это шоу. Новые выпуски начнут показывать с 19 апреля. При этом сообщалось, что состав ведущих не изменился — проект должны вести Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

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