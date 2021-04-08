«Вопрос с рейтингами — профанация»: Влад Кадони раскрыл правду о закрытии «Дома-2»

Фото: instagram.com/domkadoni

Участник шоу «Дом-2» Влад Кадони раскрыл правду о закрытии «Дома-2». Он не согласился с коллегой Рустамом Солнцевым, который утверждал, что у шоу низкие рейтинги, и назвал такие рассуждения профанацией.

— Решение о закрытии проекта принимается на высоком уровне. Никто из участников не оправдывается, не вдается в детали. Есть решение, а дальше думайте что хотите. Люди, которые выдают свое личное мнение за факт, меня всегда удивляют. Откуда вы знаете? По поводу низких рейтингов — непрофессиональная точка зрения. Доля любой ежедневной программы нестабильна. Вопрос с рейтингами — это профанация. Это люди, которые не любят проект, долбят эту историю и лгут тем, кто их слушает, — считает Кадони.

Он отметил, что проект менялся. Влад Кадони попал на проект в 2009 году как участник и был ведущим в 2015 году.

— По поводу закрытия мое мнение следующее: в тот момент, когда история с коронавирусом началась, на ТВ начался серьезный кризис. Спонсоры, рекламодатели начали пересматривать контракты с телеканалами. Многие каналы начали пересматривать свою линейку и старались сократить затраты, — пояснил шоумен в интервью Алене Жигаловой.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Гоген Солнцев с пожилой супругой могут появиться в обновленном «Доме-2»