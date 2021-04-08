Гоген Солнцев с пожилой супругой могут появиться в обновленном «Доме-2»

Фото: Instagram/Solntcev

Бывший участник шоу «Дом-2» Гоген Солнцев не исключил возвращения на обновленный телепроект. Шоумену и его 65-летней супруге регулярно поступают предложения о съемках в различных программах.

Артист отметил, что окончательное решение еще не принято. Перед возвращением в «Дом-2» семейной паре необходимо уточнить ряд важных деталей.

— Нам поступают часто приглашения принять участие в том или ином телепроекте. Но поспешно мы никакие решения не принимаем. Есть огромное количество нюансов, которые нужно брать во внимание. В «Дом-2» действительно зовут, — цитирует Гогена Солнцева Teleprogramma.pro.

Ранее шоумен поделился с подписчиками в Instagram, что ему с супругой предложили принять участие в известном телепроекте, где нужно будет «строить семью в режиме 24/7 под камерами».

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