Друг Андрея Губина рассказал, как музыкант живет в Египте

Фото: andreygubin.ru

Певец Андрей Губин давно не радует своих поклонников новыми хитами, однако он до сих пор получает гонорары за свои произведения прошлых лет. Видимо, этих денег певцу хватает для безбедного существования. Недавно стало известно, что он переехал жить в Египет. В апреле Андрею Губину исполнится 47 лет. Близкий друг музыканта рассказал о том, как Губин проводит время в эмиграции.

— Андрей арендует там большой красивый дом. Целыми днями тренируется, гуляет, ну и занимается творчеством, конечно. В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга, — рассказал друг Губина.

Судя по всему, певец комфортно чувствует себя за границей. В ближайшее время возвращаться на родину он не собирается, отмечает Starhit.

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