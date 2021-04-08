«Все вместе»: Эмин Агаларов запечатлелся в окружении своих детей
Музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов разместил на своей странице в Instagram новую публикацию. На ней он запечатлен в окружении своих детей.
— Когда каждый занят чем-то своим, но мы все вместе, — подписал он публикацию.
На видео-бумеранг попали его сыновья Али и Микаил, а также дочери Амина и Афина.
Поклонники не смогли остаться в стороне и умилились фотографии.
«Милота невероятная!»; «Обожаю вас»; «Счастья и только счастья!» — написали подписчики в комментариях.
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