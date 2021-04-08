Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Все вместе»: Эмин Агаларов запечатлелся в окружении своих детей
Фото: youtube.com/Super

«Все вместе»: Эмин Агаларов запечатлелся в окружении своих детей

Иван Юминов

Звезды

Музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов разместил на своей странице в Instagram новую публикацию. На ней он запечатлен в окружении своих детей.

— Когда каждый занят чем-то своим, но мы все вместе, — подписал он публикацию.

На видео-бумеранг попали его сыновья Али и Микаил, а также дочери Амина и Афина.

Поклонники не смогли остаться в стороне и умилились фотографии.

«Милота невероятная!»; «Обожаю вас»; «Счастья и только счастья!» — написали подписчики в комментариях.

Ранее стало известно, почему певица Ани Лорак развелась со своим бывшим мужем.

Читайте также: Дава рассказал о несбывшейся мечте купить дом Бузовой

Эмин Агаларовдетифото
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в