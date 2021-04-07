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Дава рассказал о несбывшейся мечте купить дом Бузовой
Фото: instagram/dava_m

Дава рассказал о несбывшейся мечте купить дом Бузовой

Никита Абрамов

Звезды

Блогер и рэпер Давид Манукян, больше известный как Дава, рассказал о своих несбывшихся планах по покупке дома для своей бывшей возлюбленной, певицы Ольги Бузовой.

По словам блогера, он хотел создать с Ольгой семью, для чего предпринимал определенные шаги. Одним из них как раз являлись планы по покупке дома для Бузовой. Дава объяснил, что он просматривал различные варианты и даже ездил, чтобы посмотреть на участок.

Однако, несмотря на расставание с певицей, блогер не оставил мечту о загородном доме. Теперь он планирует построить его сам, после чего оборудовать всем необходимым. Отдельно он отметил, что планирует установить в будущем доме студию звукозаписи, пишет «Собеседник».

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Ольга БузоваДавид Манукяндом
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