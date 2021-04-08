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«Затянули клубы»: бывший супруг Ани Лорак впервые назвал причину развода с певицей
Фото: instagram.com/anilorak

«Затянули клубы»: бывший супруг Ани Лорак впервые назвал причину развода с певицей

Иван Юминов

Звезды

Певица Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу больше двух лет назад, но с тех пор так и не было ясно, почему они решили расстаться. Наконец бывший супруг решил пролить свет на тайну.

— Меня затянули клубы. Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой-сякой. Не буду оправдываться, — рассказал он.

Налчаджиоглу переехал ради Лорак из Турции в Киев и после расставания, по его словам, остался «один в другой стране». Бывшего супруга певицы заметили в компании модели в одном из ночных клубов города в 2018 году, и уже через несколько месяцев Лорак подала на развод.

Бывшей паре удалось сохранить теплые отношения ради дочери Софии, отмечает «СтарХит».

Ранее Дава рассказал о несбывшейся мечте купить дом Бузовой.

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Ани Лоракбывший мужразвод
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