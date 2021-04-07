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«Бросаюсь в омут с головой»: Брухунова рассказала о своих творческих порывах
Фото: Youtube / Красный квадрат

«Бросаюсь в омут с головой»: Брухунова рассказала о своих творческих порывах

Никита Абрамов

Звезды

Татьяна Брухунова, жена и помощница юмориста Евгения Петросяна, поделилась с поклонниками своими желаниями. Как оказалось, девушка предпочитает не сдерживать себя и отдаваться полностью творчеству.

— Мне часто пишут фотографы. В 99 процентах из 100 случаев я отказываю. Для принятия решения мне не требуется много времени достаточно пяти минут и просмотреть ленту обратившегося. Отказываю, как правило, по причине того, что видение не совпадает с моим. Но когда я встречаю тот самый один процент «своих» людей, то «бросаюсь в омут с головой». Я готова поддержать любую идею, самый необычный образ и фантазию. Считаю недопустимым сдерживать полет творящего, — рассказала Брухунова в своем микроблоге.

Поклонники с восторгом отреагировали на публикацию звезды.

«Действительно, очень чувственно»; «Самое красивое ваше фото»; «Как же это красиво, Танечка!»; «Как из какого-то душевного любимого фильма»; «Правда, как важно быть на одной волне с фотографом!», — написали фолловеры в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Брухуновой.

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творчествофотографииТатьяна Брухунова
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