«Это хамство»: Татьяна Брухунова возмутилась сравнением с Еленой Степаненко

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Пятая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова возмутилась сравнением с бывшей супругой артиста Еленой Степаненко.

Брухунова попала в поле зрения журналистов, посетив постановку Юрия Грымова «Женитьба» в театре «Модерн».

На супругу артиста обрушился шквал вопросов, практически все из которых она проигнорировала. Так, она отказалась рассказывать о недавней поездке в Сочи, объяснив это тем, что не распространяется на личные темы.

После этого Брухунова услышала вопрос, знает ли она о своей схожести со Степаненко.

— Это хамство! — возмутилась жена юмориста и поспешила скрыться от микрофонов и камер в такси, сообщает издание «Дни.ру».

Уточняется, что адресованный Брухуновой вопрос связан с появившейся недавно информацией о причине расставания Петросяна с третьей женой Людмилой Шатровой, подробности которого сообщила подруга артиста. По ее словам, брак артиста распался из-за романа юмориста с коллегой Еленой Степаненко. Таким образом, журналисты намекнули Брухуновой, что она вслед за Степаненко взяла на себя роль разлучницы.

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