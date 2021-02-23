«Самый милый защитник»: Брухунова показала снимок подросшего сына
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками фотографией подросшего сына Вагана.
— Защитника можно родить! — подписала Брухунова фотографию, на которой запечатлена она, держащая малыша на руках.
Подписчики жены Петросяна умилились снимку и написали множество комментариев.
«Хорошенький защитник»; «Мамина копия»; «Самый милый защитник»; «Смотреть вашу ленту одно удовольствие!», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Брухуновой.
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