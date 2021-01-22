«Хорош до невозможности»: жена Петросяна поделилась очередным снимком сына

Фото: youtube.com / Красный квадрат

Татьяна Брухунова опубликовала в своем Instagram-аккаунте свежую фотографию их с Петросяном сына Вагана.

На снимке малыш сидит на полу в забавном клетчатом колпачке и комбинезоне и играет с меховой игрушкой.

— Давненько этого парня в ленте не было, — подписала Брухунова фото.

Фото: Instagram/bruhunova

Отвечая на вопросы в комментариях, Брухунова сообщила, что мальчик уже сделал свои первые шаги.

«Ну хорош... до невозможности»; «Какая прелесть!»; «Такой чудный малыш! И очень похож вроде на вас, Татьяна»; «Самый модный парень Москвы и ее окрестностей!» — умилились подписчики счастливой мамы.

Ранее Петросян опроверг слухи о послеродовой болезни своей молодой жены.

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