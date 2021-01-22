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Малиновская призналась, что заморозила яйцеклетки
Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

Малиновская призналась, что заморозила яйцеклетки

Анастасия Колоскова

Звезды

Популярная телеведущая Маша Малиновская, которая 21 января отметила 40-летие, сообщила, что заморозила яйцеклетки, так как планирует еще раз стать матерью.

— Я решила, что мужчину можно ждать сколько угодно долго, а яйцеклетки у меня не молодеют, — заявила звезда на вечеринке в честь своего дня рождения.

По ее словам, она использует замороженные клетки по назначению в случае, если в течение пяти лет не найдет достойного спутника жизни. Ведущая заявила, что дольше ждать мужчину не может, так как возраст понижает у женщины шансы на рождение здорового ребенка. Причем звезда отметила, что планирует выносить малыша сама и не прибегать к помощи суррогатной матери.

На празднике в честь юбилея Малиновской присутствовали многие звезды шоу-бизнеса, среди которых Шура, Эвелина Бледанс, Милана Тюльпанова и другие, отмечает «СтарХит».

Ранее Малиновская впервые рассказала об отце своего сына Мирона, которого родила в 2011 году.

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