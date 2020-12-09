«Мне позвонила его жена»: Малиновская впервые рассказала об отце своего ребенка

Фото: instagram.com/malinovskaya_tv/

Популярная телеведущая Маша Малиновская стала одной из героинь документального проекта «Основано на реальных событиях» телеканала НТВ. Там она впервые рассказала, кто же на самом деле является отцом ее ребенка.

По словам светской львицы, встреча с мужчиной по имени Мамихан поставила точку в тяжелом периоде жизни после расставания с Денисом Давитиашвили. Импозантный и харизматичный высокий красавец моментально растопил ее сердце и заставил влюбиться. Он уговорил телеведущую подарить ему наследника. После новости о беременности, возлюбленный буквально носил ее на руках. Но сказка разбилась о суровую реальность.

— И в какой-то момент мне просто позвонила его жена. И я поняла, что она никакая не номинальная, что она совершенно реальная женщина, которая живет в Москве. Они живут вместе, у них нормальная полноценная семья, у них четверо детей, — сказала Малиновская в программе «Охотницы за чужими мужьями».

После этого модель приняла решение уехать к маме в Смоленск, оставив шикарную квартиру, которую приобрел для нее возлюбленный. Там она родила сына Мирона.

39-летняя Малиновская не отрицает, что хотела бы наладить личную жизнь. В первую очередь при выборе мужчины для нее играет роль его интеллект.

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