«Ожидаем пополнения»: переживший инсульт Николай Носков готовится стать дедом

Фото: nnoskov.ru / Официальный сайт Николая Носкова

Заслуженный артист России Николай Носков, продолжающий восстанавливаться после перенесенного в 2017 году инсульта, ждет рождения третьего внука.

— Недавно дочь обрадовала, что мы ожидаем пополнение — третьего внука, — поделился новостью певец.

Как известно, у Носкова уж есть две внучки — Валерия и Мирослава, которые родились в 2015 и 2017 году.

Певец рассказал ФАН, что планирует встретить Новый год в кругу семьи. Они вместе с супругой живут в доме за городом.

В настоящее время Носков записывает новый альбом и собирается порадовать поклонников онлайн-концертом.

Напомним, что первый после болезни концерт певца под названием «Живой» состоялся в декабре 2019 года.

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