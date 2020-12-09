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Стало известно о состоянии Елены Кондулайнен после инсульта
Церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве.

Стало известно о состоянии Елены Кондулайнен после инсульта

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса театра и кино Елена Кондулайнен, перенесшая в июле инсульт, постепенно идет на поправку. Об этом журналистам рассказала подруга звезды 90-х Марина Миронова, которая не связана с шоу-бизнесом.

По словам женщины, справляться с бытовыми потребностями 62-летней актрисе помогает проживающая с ней сиделка. Не забывают о матери сыновья Кондулайнен — Александр и Михаил. Близкие уверены, что Елена сможет вернуться к обычной жизни, несмотря на пессимистичные прогнозы врачей.

— Недавно общалась с Еленой, речь у нее сейчас прекрасная. Разумеется, ей показан покой и позитивные эмоции, чему мы и будем всемерно способствовать. Она соблюдает определенный режим, слушается рекомендаций врачей. Настроение спокойное и философское, она — молодец! — сообщила Миронова.

В декабре Елена должна была сыграть в постановках Театра Луны «Маки», но в связи с ситуацией ее заменили другой актрисой.

— Она в какой-то изоляции, не пишет, не звонит, уже больше месяца ее не слышал. Наверно, не хочет ни с кем контактировать, старается прийти в себя, — прокомментировал «СтарХиту» состояние Кондулайнен худрук театра Сергей Проханов.

Напомним, что Елену Кондулайнен доставили в больницу прямо со встречи с друзьями. Врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга.

Позднее коллега знаменитости, актриса Любовь Руденко, рассказала, что причиной произошедшего могли стать переживания из-за неудавшегося творческого вечера, на который к Кондулайнен никто не пришел.

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инсультактрисаЕлена Кондулайнен
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