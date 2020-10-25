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Хабиб Нурмагомедов продолжает скрывать свою жену от прессы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Хабиб Нурмагомедов продолжает скрывать свою жену от прессы

Оксана Васильева

Звезды

Российский 32-летний боец Хабиб Нурмагомедов продолжает скрывать свою семью от поклонников и СМИ, пишут «Невские новости». Известно, что он познакомился со своей женой, когда та была еще школьницей. Вместе пара уже семь лет, но боец почти не рассказывает о ней на публике.

Ранее другая знаменитость впервые раскрыла личность своего возлюбленного. 19-летняя внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко опубликовала короткий ролик Instagram, где показала нового возлюбленного, пишут «Невские новости». До этого девушка не распространялась о личной жизни, однако, как пишет «360», раньше внучку Ротару часто замечали в компании француза Марко Дюмениля.

Недавно сама Ротару восхитила поклонников новым фото у себя в Instagram. Как пишет ФАН, подписчики отметили молодой вид певицы.

Ранее «Царьград» писал, что нейросеть создала внешность Софии Ротару и Аллы Пугачевой без пластики. Оказалось, без хирургических вмешательств они выглядят как обычные женщины: с морщинами и нечетким овалом лица.

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