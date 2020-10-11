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Борисова предостерегла Кондулайнен от судьбы Легкоступовой
Фото: instagram.com/danaborisova_official

Борисова предостерегла Кондулайнен от судьбы Легкоступовой

Рафаэль Залян

Звезды

В СМИ появилась информация о том, что актриса Елена Кондулайнен перенесла инсульт. Журналисты утверждали, что теперь артистка якобы не может передвигаться без посторонней помощи. «Вечерняя Москва» узнала, что происходит со звездой.

Сама Елена Кондулайнен говорить о своем самочувствии отказалась:

— До свидания, вас мое здоровье не должно касаться, — заявила кинозвезда «Вечерней Москве».

За судьбой артистки после тревожных новостей в СМИ следят многие ее коллеги. Так, не осталась в стороне и телеведущая Дана Борисова.

Звезда «Армейского магазина» посоветовала Елене Ивановне ни в коем случае не отчаиваться и не сдаваться.

— Она должна помнить, что очень много людей ее любят, она является кумиром и идеалом для огромного количества поклонников и проще всего, конечно, сдаться, опустить руки от отчаяния, — сказала теледива.

По мнению собеседницы «ВМ», в такие моменты уныния многие находят спасение в различных пагубных пристрастиях, чего ни в коем случае делать нельзя.

— Это погубило Легкоступову, многих других артисток, которые пережили серьезные проблемы и стрессы. И, конечно, не хочется, чтобы Елена Ивановна пошла этим путем. Я ей желаю здоровья и быстрого восстановления после болезни. Миллионы людей ее обожают и поддерживают, — выразила уверенность Дана.

Напомним, Елене Кондулайнен стало плохо во время застолья в одном из столичных ресторанов летом этого года. Знаменитость отмечала со своими коллегами из Театра Луны закрытие сезона. Артистку увезли в Боткинскую больницу, где она провела около двух месяцев в реанимации.

СПРАВКА «ВМ»

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Обучалась в ЛГИТМиК. На ее счету роли более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них «Интерны», «8 первых свиданий» и «Даун Хаус». Звание заслуженной артистки РФ она получила в 2002 году.

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