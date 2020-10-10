Стало известно о состоянии перенесшей инсульт Елены Кондулайнен

Фото: YouTube.com / Олеся Фоминых - Гипноз

Актриса Елена Кондулайнен, которая летом этого года перенесла инсульт, постепенно восстанавливает свое здоровье. Артистка гуляет во дворе своего дома. При этом во время прогулки она вынуждена пользоваться ходунками.

Как следует из программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, Кондулайнен все же старается передвигаться побыстрее и даже сама пересаживается на качели. Иногда с ней на прогулку выходит сиделка, а время от времени — сын, который помогает матери полностью восстановить речь.

Напомним, летом Елену Кондулайнен госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. Утверждалось, что актрисе стало плохо во время ужина в столичном ресторане в Парке Горького. Позднее появилась информация об улучшении состояния здоровья Кондулайнен — результаты УЗИ и ЭКГ сердца показали, что у артистки все в норме.

СПРАВКА «ВМ»

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Обучалась в ЛГИТМиК. На ее счету роли более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них «Интерны», «8 первых свиданий» и «Даун Хаус». Звание заслуженной артистки РФ она получила в 2002 году.

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