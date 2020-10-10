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Елена Ксенофонтова призналась, что потеряла четверых детей
Фото: instagram.com/elena_ksenofontova_official/

Елена Ксенофонтова призналась, что потеряла четверых детей

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Елена Ксенофонтова в передаче «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что потеряла четверых детей. Сейчас она могла бы быть мамой шестерых малышей, но различные обстоятельства в жизни не позволили этому случиться. У артистки были аборты и замершие беременности.

— Мои аборты были сделаны из-за того, что мне не позволяло здоровье выносить ребенка. Мне врачи говорили, что нужно прервать беременность. Тогда это для меня было оправданно, сейчас я понимаю, что должна была рисковать. Потом были две замершие беременности. От Александра (последний муж актрисы — прим. «ВМ») должен был родиться мальчик. У меня уже был большой живот, мне позвонила врач и попросила прийти на прием. Там я узнала, что ребенок во мне три дня как мертв, — рассказала Ксенофонтова.

Она призналась, что тяжело перенесла эту трагедию. Врачи объяснили, что актриса с мужем из-за возраста были в группе риска, поэтому их ребенок погиб, у него был порок сердца.

Ксенофонтова добавила, что очень счастлива, что имеет сына, 17-летнего Тимофея, и 9-летнюю дочь Соню. После трех распавшихся браков артистка решила посвятить себя детям и проводит много времени с ними.

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