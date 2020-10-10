«Тяжелая часть моей жизни»: Ксенофонтова рассказала о домогательствах отчима
Актриса Елена Ксенофонтова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала о домогательствах отчима, который позднее был осужден за педофилию. В детстве она боялась поделиться этим с кем-либо. Повзрослев, будущая звезда, поспешила поскорее уехать из дома и начать самостоятельную жизнь.
— Это тяжелая часть моей жизни, которую вспоминать очень трудно. Я не была на суде, где отчима признали виновным в педофилии, но когда-то это должно было его настичь. Его наклонности проявлялись и на мне, были домогательства. Из-за этого я в 8 лет съела много таблеток, чуть не умерла тогда, была тяжелая операция, меня спасли, — поделилась артистка.
Она отметила, что не могла рассказать о домогательствах отчима маме, так как очень боялась.
Ксенофонтова сообщила, что мужчина сильно бил ее маму, также доставалось ей и сестре с братом. Но они много лет терпели побои, так как тогда не принято было выносить сор из избы. Внешне они казались многим вполне благополучной семьей. Но потом мама актрисы не выдержала и выгнала мужа-тирана. Вскоре он попал в тюрьму за совращение несовершеннолетних. Там мужчина и умер в 2011 году.
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