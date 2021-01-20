Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Петросян опроверг слухи о послеродовой болезни своей молодой жены
Фото: youtube.com / Красный квадрат

Петросян опроверг слухи о послеродовой болезни своей молодой жены

Анастасия Волоснова

Звезды

Юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщения о здоровье своей жены Татьяны Брухуновой после родов. Ранее в Сети появилась информация о возможной болезни женщины после появления на свет малыша.

По словам юмориста, новости о болезни являются не более чем слухами, которые не соответствуют действительности.

— Это фейк абсолютный, — рассказал Петросян в комментарии ФАН.

Домыслы породила сама Брухунова, которая в своем Instagram-аккаунте рассказала о мучительных мигренях, преследующих ее с юности.

Юморист также подтвердил, что перенес заболевание коронавирусом. Петросян признался, что пока не планирует вакцинироваться, так как «переболел недавно», из-за чего прививка ему пока противопоказана.

Читайте также: «Не будет ни секунды провести с самой собой»: Агата Муцениеце рассказала о послеродовой депрессии

болезньЕвгений Петросянроды
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Все мнения
О проекте