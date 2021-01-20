Петросян опроверг слухи о послеродовой болезни своей молодой жены

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Юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщения о здоровье своей жены Татьяны Брухуновой после родов. Ранее в Сети появилась информация о возможной болезни женщины после появления на свет малыша.

По словам юмориста, новости о болезни являются не более чем слухами, которые не соответствуют действительности.

— Это фейк абсолютный, — рассказал Петросян в комментарии ФАН.

Домыслы породила сама Брухунова, которая в своем Instagram-аккаунте рассказала о мучительных мигренях, преследующих ее с юности.

Юморист также подтвердил, что перенес заболевание коронавирусом. Петросян признался, что пока не планирует вакцинироваться, так как «переболел недавно», из-за чего прививка ему пока противопоказана.

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