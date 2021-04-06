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«В меру своей испорченности»: Гоген Солнцев думает вернуться на проект «Дом-2»
Фото: Youtube.com/Super

«В меру своей испорченности»: Гоген Солнцев думает вернуться на проект «Дом-2»

Никита Абрамов

Звезды

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев решил вернуться на возрожденный телепроект. Об этом он сообщил подписчикам в своем микроблоге.

Гоген отметил, что ему предложили пойти «в один известный телепроект строить семью в рамках 24/7 под камерами». Как думает звезда, он со своей женой не самая примерная пара для постройки семьи.

— Но а что вы думаете? Создана ли наша семья для подобного «учебного» процесса? Мы ведь такие, какие есть, а плохие или хорошие, ну тут каждый судит в меру своей испорченности, — написал Гоген в своем Instagram-аккаунте.

Многие подписчики высказали мнение, что им стоит идти на телепроект.

«Обязательно идите!»; «Конечно, идти, нет, бежать. Рейтинги взлетят на 100 процентов»; «Пробуйте, а уйти всегда можно»; «Я бы с удовольствием посмотрела», — написали поклонники в комментариях под постом Солнцева.

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Шоутелепроект «Дом-2»гоген солнцев
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