«Был бы на нарах»: Гоген Солнцев рассказал, как чуть не убил подругу 1 апреля

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Розыгрыш Гогена Солнцева едва не стоил жизни его подруге. Об этом он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», обсуждая первоапрельские шутки.

По словам актера, однажды он со своей женой Екатериной пригласил друзей в гости на 1 апреля. При этом пара вместо газировки налила в бутылки соевый соус. Сперва, говорит Солнцев, все смеялись, но оказалось, что у одной из подруг аллергия на сою.

— Она через пять минут стала вся красная, начала раздуваться, задыхаться. В общем, пришлось вызывать скорую, она еле-еле выкарабкалась. Иначе мы бы сейчас с Катей были бы на нарах за убийство по неосторожности, — сказал Солнцев.

Он также призвал аккуратно относиться ко всем розыгрышам, чтобы не превратить шутку в трагедию.

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