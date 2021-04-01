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«Был бы на нарах»: Гоген Солнцев рассказал, как чуть не убил подругу 1 апреля
Фото: youtube.com/Super

«Был бы на нарах»: Гоген Солнцев рассказал, как чуть не убил подругу 1 апреля

Ростислав Зубков

Звезды

Розыгрыш Гогена Солнцева едва не стоил жизни его подруге. Об этом он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», обсуждая первоапрельские шутки.

По словам актера, однажды он со своей женой Екатериной пригласил друзей в гости на 1 апреля. При этом пара вместо газировки налила в бутылки соевый соус. Сперва, говорит Солнцев, все смеялись, но оказалось, что у одной из подруг аллергия на сою.

— Она через пять минут стала вся красная, начала раздуваться, задыхаться. В общем, пришлось вызывать скорую, она еле-еле выкарабкалась. Иначе мы бы сейчас с Катей были бы на нарах за убийство по неосторожности, — сказал Солнцев.

Он также призвал аккуратно относиться ко всем розыгрышам, чтобы не превратить шутку в трагедию.

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