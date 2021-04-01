Кто в армии служил, тот смеется: комик Вадим Галыгин о военной закалке, жажде скорости и доброте к людям

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Недавно в соцсети «Одноклассники» вышел юбилейный, 100-й выпуск программы популярного комика Вадима Галыгина «Анекдот-шоу». В Международный день смеха артист рассказал «Вечерке» о признаках качественного юмора, увлечении гонками и творчестве.

— Вадим, чем вы занимались в пандемию и над чем работаете сейчас?

— Во время пандемии в голову приходило много мыслей различного характера. Чтобы народ немножко поддержать в хорошем настроении, я вместе со своим другом и партнером Владимиром Микуличем продолжал выпускать программу «Анекдот-шоу». Это то, что мы делали, не останавливаясь. Еще получилось сняться в комедии «Друг на продажу». Она должна выйти в этом году. И в ближайших планах участие в большом серьезном проекте — сериале, посвященном творчеству великого артиста Владимира Мулявина и легендарной белорусской группе «Песняры», которой уже 50 лет. Я буду играть одну из драматических ролей.

— Любопытно посмотреть. Более привычно видеть вас в ролях комедийных.

— Да. Но мне ближе те, что не связаны непосредственно с юмором. Сейчас выпала великая честь сыграть одного из участников группы «Песняры» Владислава Мисевича. Знаком с ним ни один год. Много черпаю, общаясь с ним. Дай бог, чтобы все получилось. Работа над проектом уже идет. И ко Дню космонавтики готовим музыкальный подарок с еще одним солистом этого коллектива Андреем Ерониным.

— А что нового происходит в вашей жизни вне творчества?

— Я со своими товарищами — многократным чемпионом Белоруссии Сергеем Саком и бизнесменом Николаем Гутиным — создали свою гоночную команду BY Motorsport», куда входят Алексей Шкуратов, Андрей Песегов и Сергей Сак. В этом году мы заявляемся на сезон чемпионата RDS (Российская Дрифт Серия). По приглашению Сергея Сака я бывал и на одном из этапов гонок в Белоруссии, а потом в Сочи. Увидел, насколько данная структура мощная, динамично развивающаяся.

Привлекает большое количество молодежи — и юношей, и девушек. Мотор, машины, дым, шум… То, что мне всегда нравилось. Когда все видишь изнутри, просто здорово! Как-то раз на тренировке меня прокатил по трассе трехкратный чемпион России Георгий Чивчян по прозвищу Гоча. И когда на огромной скорости наша машина ушла в занос, ощущения были непередаваемые. Классно!

— А почему в свое время решили поступать в военно-командное училище?

— Просто так вышло. Я вырос на полигоне в военном городке Печи в городе Борисове Минской области. Постоянно с папой везде мотался. Видел, как ездят танки, стреляют солдаты. Я и сам с раннего детства умел обращаться с автоматом, знал, как его собирать и разбирать. Когда отца перевели служить в Монголию, там был аэродром, летчики-залетчики. Я каждый день видел армейские будни, технику, много чего любопытного...

В начале 90-х предстояло определиться — куда пойти учиться. Было не совсем понятно, где себя проявить. Тогда мои одноклассники предложили отправиться за компанию в военное училище. Мы точно знали, что там будем обуты, одеты, накормлены, еще и при оружии. (Улыбается.) Поступили на подготовительные курсы, договорились с директором школы, чтобы нас три раза в неделю отпускали на обучение. Путь был неблизким.

Мы ездили в Минск из Борисова и ночью возвращались домой на последнем автобусе. В итоге экзамены сдали без проблем, и началась военная учеба в училище.

— Не возникало мысли о профессиональной карьере?

— Серьезные планы, может, и были, но мне не давали покоя мои творческие способности. Попав в военное училище, я с первого курса стал выступать за команду КВН «Минполит». С этого все и началось... После перерос в сборную Вооруженных сил Республики Беларусь «Бывало и хуже». КВН, работа на радио, телевидении, на мероприятиях... И однажды меня пригласили работать на радиостанцию «Альфарадио», руководить целым отделом, а я в то время служил еще в Вооруженных силах. Удавалось совмещать.

Порой приходил на совещания в военной форме, а на построении в части стоял с пейджером в руках, чтобы быть в курсе происходящего на радио, решал срочные вопросы. (Улыбается.)

— Учеба в военном вузе воспитала характер?

— Без него там вообще делать нечего. Армейские будни — это такая большая мужская игра. Основное — не подвести ребят. А бегать, прыгать и прочее не так сложно. Я считаю, что Вооруженные силы — это увлекательное знакомство с самим собой.

Фото: Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

Есть возможность понять, на что ты способен, как адаптируешься в коллективе. Можно что-то натворить, подвести ребят и на все годы остаться изгоем. С тобой тогда никто не будет иметь дело и дружить. Нужно четко оценивать ситуацию, чтобы было хорошо и тебе, и товарищам.

— О себе говорить всегда сложно, тем не менее как бы вы могли себя охарактеризовать?

— Я справедливый и гиперответственный. Бываю чересчур добрым и чересчур злым. Самое главное — чтобы люди, с которыми я дружил 30 лет назад, и сегодня могли так же спокойно общаться со мной. Ничего не изменилось.

— Вы с юмором на «ты» уже давно. Можно ли от него устать?

— Смотря какой он. Конечно, если тебе на ухо несут полную чушь на протяжении нескольких часов, то можно и утомиться. Шутки должны быть качественными.

— Как распознать?

— Когда кто-то рядом улыбается, значит, все хорошо. И еще очень важно, чтобы шутки никого не обижали. Я хотел бы пожелать всем хорошего настроения, мира и добра! И не бойтесь заниматься творчеством! Только сначала может показаться, что это сложно . Главное — приступить. (Улыбается.)

ДОСЬЕ

Вадим Галыгин родился 8 мая 1976 года в Борисове (Минская область), где окончил среднюю школу № 7. В 1993 году поступил в Минское высшее военно-командное училище. В 1997 году окончил Военную академию Республики Беларусь. Участник КВН, Comedy Club, продюсер и ведущий программы «Очень русское ТВ», продюсер сериала «Галыгин.ру». Актер и автор в третьем поколении.

Спортивное ориентирование

Когда Вадим учился в школе, он с удовольствием занимался спортивным ориентированием. Это ведь так увлекательно: спортсмены с помощью компаса и карты ищут расположенные на местности контрольные пункты. Данный вид спорта нравился ему еще и тем, что он давал возможность побывать в лесу, разбить палатку, разжечь костер, запечь в нем картошку, побренчать на гитаре под звездами.

Рукописец

У Вадима Галыгина хранится восемнадцать исписанных ежедневников и тетрадей. В них он фиксирует свои идеи. Всегда пишет от руки — тезисно и сокращенно. Говорит, что если подробно расписывать каждую мысль, таких тетрадей были бы сотни. Комик ненавидит печатать, потому что у него «не откладываются файлы в подкорке». Проходит время, Вадим вспоминает, что когда-то он записывал нужную идею и понимает, что именно она сейчас созрела и ее можно и нужно использовать. Иногда он выделяет время и на то, чтобы просто перечитывать старые записи.

Вадик-«Рэмбо»

Изначально в шоу «Камеди Клаб» каждого участника представляли определенным именем: Тимур Батрутдинов стал Каштаном, Павел Воля — Снежком, Гарик Харламов — Бульдогом. Так было сделано для того, чтобы у зрителей возникал повод для обсуждения — а почему назвали именно так? У Галыгина прошлое армейское, поэтому за ним и прикрепилось — Вадик-«Рэмбо». Потомственный шефповар. Отец Галыгина был военным шеф-поваром. И Вадим очень любит готовить. По мнению жены, лучше всего у него получается варить супы, особенно борщ. Чтобы достичь совершенства в приготовлении некоторых блюд он даже сложил русскую печь: готовить на дровах особое искусство.

Попиликать на баяне

Вадим обожает музыку. Когда выдается свободная минутка, он пишет песни для души, сочиняет музыку. Артист рассказывает, что любит посидеть «понажимать на клавиши» или «попиликать на баяне». В итоге у него уже набралось песен на целый альбом. Сборник под названием «Подарок» был выпущен совместно с группой «Леприконсы» в 2011 году.

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