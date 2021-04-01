Стас Костюшкин предстал перед поклонниками в неожиданном образе

Фото: Пресс-служба канала «ТВ Центр»

Стас Костюшкин опубликовал в Instagram фото, на котором он позирует с накрашенными глазами и в парике.

Артист объяснил поклонникам, что в таком виде он проходит пробы на роль Сергея Пенкина.

— Прохожу пробы к сериалу «Пенкин». Я буду играть Сергея в период его жизни, сразу после капеллы. Говорят, что погружение в образ получилось великолепное, — пояснил певец.

Подписчики по-разному отреагировали на преображение: «Вау! Очень неожиданно и интересно!»; «Вы по телосложению не пройдете»; «Аккуратней с образом, а то можно и не выйти из него».

Среди комментаторов оказались и те, кто решил, что певец устроил первоапрельский розыгрыш.

Действительно ли Костюшкин может сыграть в новом сериале, пока неизвестно.

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