«В полузабытьи находится»: Лещенко рассказал о состоянии здоровья Зайцева

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что организаторы дня рождения модельера Вячеслава Зайцева продавали на праздник билеты, но сам кутюрье в это время «был в забытьи».

— Он (Зайцев) был не в очень хорошем состоянии, конечно. Он уже в таком полузабытьи находится, и было удивительно, что они его привели. Мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ, — добавил артист в беседе с РЕН ТВ.

Певец отметил, что Алла Пугачева и Максим Галкин пришли поздравить Зайцева бескорыстно, а билеты продавались ради успешного проведения показа мод в рамках мероприятия.

Сын модельера Егор Зайцев заявил «Лайфу», что виновниками скандала являются Вадим и Алмаз Хусаиновы. Именно они организовывали вечеринку.

Саму ситуацию сын художника-модельера назвал «позором семьи».

— Алла Борисовна уважает папу, поэтому пришла. А для Хусаиновых это бизнес. Никто из звезд не связывался со мной — все поняли. Папу подставили, — сообщил он.

Ранее 1 апреля в TikTok появились ролики с тяжелобольным кутюрье. Видео публикуют члены семьи Гарафутдиновых, называя себя близкими Вячеславу Зайцеву людьми.

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