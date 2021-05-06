Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно о самочувствии Ольги Бузовой после операции
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Стало известно о самочувствии Ольги Бузовой после операции

Рафаэль Залян

Звезды

Ольга Бузова была госпитализирована в одну из столичных клиник, где ей сделали срочную операцию. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил PR-менеджер телеведущей и певицы Антон Богославский.

По его словам, медики уже провели операцию звезде, сейчас она под наблюдением врачей:

—- Ольга находится, действительно, в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи, — сообщил собеседник «ВМ».

Богославский не уточнил, что стало причиной госпитализации артистки и оперативного вмешательства медиков. Он отметил, что звезда находится в сознании, добавив, что подробнее о ее состоянии проинформируют позднее.

В свою очередь мать и сестра певицы отказались комментировать ее состояние и причины госпитализации.

Читайте также: Ольга Бузова станет ведущей нового шоу на телевидении

операцияпевицаклиника
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Все мнения
О проекте