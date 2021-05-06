Стало известно о самочувствии Ольги Бузовой после операции

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ольга Бузова была госпитализирована в одну из столичных клиник, где ей сделали срочную операцию. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил PR-менеджер телеведущей и певицы Антон Богославский.

По его словам, медики уже провели операцию звезде, сейчас она под наблюдением врачей:

—- Ольга находится, действительно, в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи, — сообщил собеседник «ВМ».

Богославский не уточнил, что стало причиной госпитализации артистки и оперативного вмешательства медиков. Он отметил, что звезда находится в сознании, добавив, что подробнее о ее состоянии проинформируют позднее.

В свою очередь мать и сестра певицы отказались комментировать ее состояние и причины госпитализации.

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