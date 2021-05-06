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Волочкова пообещала поклонникам показать своего возлюбленного на телевидении
Фото: instagram/volochkova_art

Волочкова пообещала поклонникам показать своего возлюбленного на телевидении

Виктория Федотова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала ролик в соцсетях, в котором пообещала поклонникам показать своего возлюбленного Олега и призналась ему в любви. Пара отдыхает на Мальдивах.

— Ты самый замечательный фотограф и мужчина, я тебя очень сильно люблю, — заявила Волочкова, обращаясь к Олегу.

Она решила отдать ему парео, после чего обратилась к подписчикам:

— Дорогие друзья! Такое счастье, мы приехали с Олегом на лучший остров Мальдивский, я так люблю это место. Скоро вы уже увидите Олега по телевизору, — сообщила балерина.

Видео опубликовано на YouTube.

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телевидениеАнастасия Волочковасоцсети
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