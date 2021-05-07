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Водонаева заявила, что бывший муж уделяет мало времени их сыну
Фото: instagram/alenavodonaeva

Водонаева заявила, что бывший муж уделяет мало времени их сыну

Юлия Павлушова

Звезды

Российская журналистка и блогер Алена Водонаева пожаловалась подписчиками в Instagram на бывшего мужа Алексея. По ее словам, экс-супруг уделяет мало внимания их общему сыну.

Знаменитость отметила, что отец давно не ездил с Богданом в отпуск вдвоем. Он берет ребенка в поездки с компанией, что, по мнению Алены Водонаевой, является не лучшим форматом семейного отдыха.

Водонаева заявила, что бывший муж уделяет мало времени их сынуФото: Instagram.com/alenavodonaeva

— Буду надеяться, что хотя бы до свадьбы Богдана они хоть раз слетают куда-нибудь только вместе, — посетовала светская львица.

Сама блогер уверяет, что обожает отдыхать вдвоем с ребенком, и считает примером идеального отца своего брата Станислава. А что касается бывшего мужа, Алена Водонаева призналась, что очень уважает его, но иногда воспринимает как «второго сына».

Водонаева заявила, что бывший муж уделяет мало времени их сынуФото: Instagram.com/alenavodonaeva

Ранее Алена Водонаева попала в реанимацию с микроинсультом.

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