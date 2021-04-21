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«Плохо помню»: Водонаева заявила, что попала в реанимацию с микроинсультом
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

«Плохо помню»: Водонаева заявила, что попала в реанимацию с микроинсультом

Виктория Федотова

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Блогер и журналистка Алена Водонаева заявила, что попала в больницу с микроинсультом. Звезда отметила, что ее перевели из реанимации в обычную палату.

— Микроинсульт. Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую. Происходящее, когда все началось, помню плохо. Помню, что меня разматывало в разные стороны и я со всей силы держала язык зубами, чтобы не проглотить его, — написала блогер на своей странице в Instagram.

Водонаева рассказала, что находится в отделении неврологии, где ее обследуют от и до. Она предположила, что данная ситуация произошла из-за перегрузки на работе, большого количества стрессов и учебы. Она боится летать, но не так давно вернулась из Сочи на самолете.

Журналистка добавила, что у нее нет ни одного человека в жизни, на кого она могла бы опереться. Единственная точка опоры — семья, за которую она несет ответственность.

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