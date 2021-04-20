Телеведущую Алену Водонаеву госпитализировали

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Телеведущая Алена Водонаева госпитализирована в больницу. Об этом бывшая участница телепроекта «Дом-2» сообщила в Instagram Stories.

— Не теряйте меня. Меня увозят в больницу, — написала Водонаева.

Позднее телеведущая рассказала, что с ней случилось. Водонаева отметила, что сначала не могла говорить, у нее западал язык и была невнятная речь. Еще через какое-то время телеведущая заверила, что в настоящее время с ней все хорошо.

Фото: instagram/alenavodonaeva

Врачи проведут обследование Водонаевой. Она по-прежнему будет находиться в больнице.

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