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«Худющая и трепетная»: Водонаева опубликовала архивное видео со своей свадьбы
Фото: instagram.com/alenavodonaeva

«Худющая и трепетная»: Водонаева опубликовала архивное видео со своей свадьбы

Виктория Федотова

Звезды

Российская журналистка и блогер Алена Водонаева опубликовала в сторис Instagram архивную съемку со своей первой свадьбы с бизнесменом Алексеем Малакеевым в 2009 году. Ролик разошелся по соцсетям с комментариями:

— Шок-контент. Худющая и трепетная невеста Водонаева поет на собственной свадьбе и от этого совсем не вянут уши, — написали авторы Telegram-канала «НеМалахов».

Видео: Telegram-канал «НеМалахов»

— Я тогда похудела до 53 килограммов от нервов, платье пришлось экстренно ушивать, талия тут 55 сантиметров. оставлю видео Богдану на память, свадьба родителей, — подписала ролик Водонаева.

Пара развелась в 2013 году, во второй раз Водонаева вышла замуж за петербургского диджеяАлексея Комова в 2018 году, но в следующем году они разошлись.

Ранее журналистка прокомментировала закрытие «Дома-2».

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соцсетиАлена Водонаевасвадьба
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