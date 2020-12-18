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Алена Водонаева прокомментировала закрытие «Дома-2»
Фото: youtube.com / В гостях у Гордона

Алена Водонаева прокомментировала закрытие «Дома-2»

Никита Абрамов

Звезды

Одной из первых на новость о закрытии «Дома-2» отреагировала бывшая участница проекта Алена Водонаева. Свое мнение телеведущая опубликовала в Instagram-аккаунте.

Водонаева пришла на проект в июле 2014 года, где она пробыла больше тысячи дней. Бывшая участница телепроекта заявила, что поддерживает руководство телеканала в его решении закрыть «Дом-2».

— Если руководство канала действительно приняло это здравомыслящее решение, — 2020 год идеален для того, чтобы красиво поставить точку. Я всегда за то, чтобы уходить красиво, – рассказала Водонаева.

Ранее сообщалось о том, что реалити шоу «Дом-2» закроют до конца 2020 года.

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телепроект «Дом-2»Алена Водонаева
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