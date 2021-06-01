Депутат Госдумы перечислил главные проблемы, связанные с поддержкой детей

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Основные проблемы, связанные с безопасностью, защитой и поддержкой подрастающего поколения в День защиты детей озвучил председатель Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— В первую очередь стоит отметить особую роль некоммерческого (НКО) сектора в решении вопросов укрепления семьи, детства и поддержки нуждающихся родителей и их детей, — подчеркнул спикер.

Поправки в закон об НКО были приняты несколько лет назад.Благодаря этому в настоящее время эти организации выполняют общественно-важные функции на одном уровне с государственными и муниципальными учреждениями. Как подчеркнул парламентарий, для детей-сирот главной проблемой является вопрос жилья: в настоящее время наблюдаются длинные очереди на его получение, либо предоставляется непригодное для проживания помещение.

— Ранее было предложено выдавать сертификаты для самостоятельного приобретения недвижимости. Но здесь могут быть некоторые риски, связанные с коммерческими, криминальными структурами, которые могли бы заниматься обналичиванием данных документов, — пояснил Ярослав Нилов.

Согласно статистическим данным, население России сократилось на 382 тысячи человек с января по октябрь 2020 года, передает «Общественная служба новостей». По словам депутата, в Госдуму на рассмотрение поступил законопроект с предложением выдавать маткапитал на третьего ребенка. Только речь идет о тех регионах страны, где заметна плохая демографическая ситуация. Помимо этого, была озвучена идея каждый год выплачивать нуждающимся семьям по десять тысяч рублей с целью помочь собрать ребенка в школу.

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