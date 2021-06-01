Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Идею отцовского капитала прокомментировали в Госдуме
Фото: pixabay.com

Идею отцовского капитала прокомментировали в Госдуме

Елена Фролова

Общество

Идею о введении в России отцовского многодетного капитала прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Дополнительное введение мер господдержки осложняется текущей экономической ситуацией. Тут еще стоит указать на то, что с 1 июля вступят в силу законы по поддержке беременных женщин, одиноких родителей, воспитывающих детей, и так далее, — пояснила парламентарий.

По ее словам, большинство мер поддержки, введенных во время 2020 года, продолжают работать и будут индексироваться. Она уточнила, что на данный момент к предложениям экономического характера нужно подходить очень осторожно, отмечает RT. Депутат также напомнила, что власти России ведут постоянную работу в области защиты детей и материнства. Неполным семьям выделяют пособия на ребенка, помощь оказывается молодым родителям во время больничных, поддержку предоставляют нуждающимся семьям с детьми.

Читайте также: В «Союзе отцов» оценили идею выплачивать отцовский капитал

мнениедепутатотцовский капитал
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте