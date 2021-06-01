Идею отцовского капитала прокомментировали в Госдуме

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Идею о введении в России отцовского многодетного капитала прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Дополнительное введение мер господдержки осложняется текущей экономической ситуацией. Тут еще стоит указать на то, что с 1 июля вступят в силу законы по поддержке беременных женщин, одиноких родителей, воспитывающих детей, и так далее, — пояснила парламентарий.

По ее словам, большинство мер поддержки, введенных во время 2020 года, продолжают работать и будут индексироваться. Она уточнила, что на данный момент к предложениям экономического характера нужно подходить очень осторожно, отмечает RT. Депутат также напомнила, что власти России ведут постоянную работу в области защиты детей и материнства. Неполным семьям выделяют пособия на ребенка, помощь оказывается молодым родителям во время больничных, поддержку предоставляют нуждающимся семьям с детьми.

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