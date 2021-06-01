В «Союзе отцов» оценили идею выплачивать «отцовский капитал»

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«Отцовский капитал» окажет существенную поддержку многодетным семьям и внушит уверенность в завтрашнем дне молодым семьям. Этот вид финансовой помощи способен решить «многие проблемы с демографией в России». Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко отправил официальное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. В нем он указал, что предлагает ввести отцовский многодетный капитал на сумму 639,4 тысячи рублей.

Как напомнил Солёнов, «Союз отцов» еще три года назад предлагал подобную инициативу при рождении четвертого ребенка в семье. Тогда она рассматривалась Общественной палатой, были слушания, но «никакого вердикта так и не вынесли». По словам собеседника «ВМ», инициатива о введении отцовского капитала сейчас вполне реализуема.

— Когда инициатива имеет право на жизнь, рано или поздно она всплывает. Отцовский капитал поддержал бы с финансовой точки зрения семьи, придал мотивации молодым семьям, чтобы они уже не чувствовали страх к будущему. Я думаю, таким способом многие проблемы с демографией будут решены. Здесь самое главное определиться, что для государства и страны является основной проблемой, которую нужно решить. И если действительно демографическая проблема для нас сейчас остро стоит, то деньги надо найти. Да, может быть это станет сложным решением, но если все лица будут заинтересованы, то решение будет, — пояснил председатель «Союза отцов».

Инициатива об отцовском капитале показалась необходимой и положительной и исполнительному директору Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Ларисе Санатовской. По ее словам, хорошо все, что направлено на улучшение качества жизни российских семей.

— Что касается механизмов, тут вопрос должен быть проработан системно. Потому что все мы понимаем, что ситуация сложная с точки зрения финансовой политики. В период, когда вносились предложения по материнскому капиталу, очень многие скептики и серьезные аналитики предполагали, что это практически нереально. Но сегодня это один из главных и серьезных форматов поддержки семьи, который работает качественно и системно, — заключила собеседница «ВМ».

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