Отцовский капитал предложили ввести в России

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В России предложили ввести отцовский многодетный капитал на сумму 639,4 тысячи рублей. Соответствующее письмо направил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В письме говорится, что до 1 июля 2021 года планируется подготовить предложения по созданию единой системы поддержки российских семей с детьми.

В частности, Рыбальченко предложил увеличить долю инвестиций в семейную политику. По его мнению, в стране необходимо ввести ежемесячные выплаты на 2,5 тысячи рублей за каждого ребенка в многодетной семье.

— В рамках данной инициативы федерального проекта «Многодетная страна» предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье, — говорится в письме.

В документе предлагается обеспечить ежемесячную выплату на третьего и последующих детей до трех лет. Меру хотят ввести во всех регионах России.

В письме также рассматривается вопрос о введении альтернативной системы налогообложения, которая будет распространяться на многодетные семьи.

По мнению общественников, в России необходимо ввести родовой сертификат для многодетных мам. Документ будет предусматривать обеспечение дополнительных медицинских услуг, снижение пенсионного возраста для многодетных отцов и другие меры поддержки, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что закон о просветительской деятельности вступил в силу в России.

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