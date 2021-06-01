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Закон о просветительской деятельности вступил в силу в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Закон о просветительской деятельности вступил в силу в России

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Закон о просветительской деятельности вступает в силу в России во вторник, 1 июня. Об этом свидетельствует принятый в марте Госдумой законопроект, который в апреле появился на портале проектов нормативных актов.

Новый закон закрепляет термин «просветительская деятельность». В него войдут лекции, организация презентаций, размещение сообщений, в том числе в видео- и аудиоформатах в интернете, а также создание просветительских порталов и работа «в иных формах, обеспечивающих достижение целей просветительской деятельности».

Утвержденная инициатива также запрещает использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, религиозной или национальной розни.

Перечень направлений просветительской деятельности будет состоять из девяти пунктов. Подчеркивается, что те, кто занимается этой деятельностью, должны обладать двухлетним стажем работы или участвовать «в реализации общественно значимых инициатив».

Просветителей обяжут публиковать все свои юридические данные, а работать они будут на основании договоров. Некоммерческим организациям, которые были признаны иноагентами, запретят заниматься просвещением.

Напомним, в Госдуме поясняли, что закон «призван оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».

Ранее в Госдуме назвали сроки принятия закона об изъятии оружия у людей с проблемами психики.

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