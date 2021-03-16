Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Госдума приняла закон о просветительской деятельности
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума приняла закон о просветительской деятельности

Никита Абрамов

Образование

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о запрете антироссийского просвещения в школах. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Закон предлагает ввести термин «просветительская деятельность», которую будет запрещено вести в школах для разжигания расовой, национальной и религиозной розни. Также ученикам будет запрещено сообщать недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.

— Просветительские программы, финансируемые из-за рубежа, которые проводятся в нашей стране, часто сводятся к обучению тому, как бороться с полицией во время массовых манифестаций, — рассказал Никонов.

Для недопущения вмешательства из-за границы в образовательный процесс федеральным образовательным органам предоставляется право координировать работу просветительских организаций, пишет «Парламентская газета».

Читайте также: Володин объяснил, от чего должна зависеть льготная ставка по ипотеке

Госдумаобразованиешкола
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте