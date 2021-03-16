Госдума приняла закон о просветительской деятельности

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о запрете антироссийского просвещения в школах. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Закон предлагает ввести термин «просветительская деятельность», которую будет запрещено вести в школах для разжигания расовой, национальной и религиозной розни. Также ученикам будет запрещено сообщать недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.

— Просветительские программы, финансируемые из-за рубежа, которые проводятся в нашей стране, часто сводятся к обучению тому, как бороться с полицией во время массовых манифестаций, — рассказал Никонов.

Для недопущения вмешательства из-за границы в образовательный процесс федеральным образовательным органам предоставляется право координировать работу просветительских организаций, пишет «Парламентская газета».

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