Володин объяснил, от чего должна зависеть льготная ставка по ипотеке

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Льготная ставка по ипотеке в России должна устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода по региону. Такое мнение выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, за счет программы льготной ипотеки под 6,5 процента более двух миллионов человек смогли улучшить свои жилищные условия. Программа также оказала поддержку строительной отрасли в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

— В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость. Сейчас правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов, — пояснил спикер Госдумы.

Он отметил, что в прошлом году среднедушевой доход в Москве составлял 75 293 рубля, а в Волгограде — всего 25 084 рубля. Володин выразил сомнение, что одинаковая ипотечная ставка будет доступна для жителей Волгоградской области и для москвичей в равной степени.

Политик добавил, что выгодная процентная ставка позволит поддержать наименее обеспеченные регионы страны, а также сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере, передает РИА Новости.

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