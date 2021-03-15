Решение о продлении программы льготной ипотеки примут ближе к 1 июля 2021 года

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Сроки и параметры продления программы льготной ипотеки на данный момент не определены, а решение будет приниматься ближе к 1 июля 2021 года. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

— Мы сейчас анализируем каждый регион. Посчитаем и посмотрим. Скорее всего, у нас будет дифференцированный подход, — цитирует Хуснуллина агентство городских новостей «Москва».

По итогам анализа рынка к 1 июля будет принято решение о том, сколько регионов будет входить в программу льготной ипотеки.

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