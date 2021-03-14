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Cтавки по ипотечным кредитам в Москве упали до рекордно низкого уровня
Фото: moscow-live

Cтавки по ипотечным кредитам в Москве упали до рекордно низкого уровня

Никита Миронов  

Экономика

Cтавки по ипотечным кредитам в Москве упали до рекордно низкого уровня и начинаются от 4,69 процента годовых. Как они будут вести себя в 2021 году и стоит ли брать кредит на жилье?

Член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев уточнил:

— Во-первых, льготные — то есть 6,5 процента и ниже — ставки по ипотеке действуют только на новое жилье. Во-вторых, период действия льготной ипотеки закончится 1 июля нынешнего года.

В-третьих, ставки по ипотеке на вторичное жилье, которое составляет львиную долю рынка, все-таки выше — в среднем 7,5 процента.

При этом, как пояснил эксперт, за 2020 год цены на жилье в Москве выросли на 20–30 процентов в зависимости от сегмента.

— Все, кто хотел, льготную ипотеку уже взяли. В этом году спрос на нее резко упадет, — убежден исполнительный директор риелторского агентства Егор Кириченко. — Дело тут и в росте цен, и в уменьшении числа тех, кто уверен в своем финансовом будущем. Сейчас мало кто уверен, что в ближайшие 10–15 лет его доходы будут стабильны, чтобы ипотеку гасить.

Что касается ставок, то, по мнению эксперта, они будут стабильны или даже немного упадут.

— Центробанк последовательно снижает ключевую ставку, а вместе с ней будет снижаться и ипотечная, но, скорее всего, в ближайшие год-два на какие-то доли процента, — считает эксперт.

По мнению Кириченко, до 1 июля имеет смысл брать льготную ипотеку на относительно небольшую сумму — 2–4 миллиона.

— Если у вас уже есть квартира и вы хотите приобрести сопоставимое по размерам жилье, но уже в новом доме, то у вас прекрасные шансы, — считает эксперт. — Продаете старую квартиру, берете кредит и покупаете новую — благо выбор на рынке есть. Брать же в кредит 8–10 миллионов имеет смысл, если вы госслужащий, врач или, скажем, сотрудник силового ведомства. Сегодня, на мой взгляд, не так много профессий, представители которых могут рассчитывать на стабильное финансовое положение.

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