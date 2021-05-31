В Госдуме назвали сроки принятия закона об изъятии оружия у людей с проблемами психики

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Оружие у граждан, в том числе у бывших силовиков, будут изымать сразу же после занесения в базу данных Минздрава информации об их психологических травмах и проблемах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Напомним, 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме на улице Бородина. В результате пострадали сотрудник правоохранительных органов и девятилетняя девочка. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела.

Как ранее писали СМИ, подозреваемый был уволен из правоохранительных органов десять лет назад после выявления у него рассеянной неврологической симптоматики в результате травмы.

По словам Выборного, вопрос безопасного владения оружием гражданами представляет повышенную актуальность. На сегодняшний день Госдумой в первом чтении принят проект федерального закона, согласно которому на платформе Министерства здравоохранения будет создана специальная единая база. Ей сможет пользоваться Росгвардия. Как только у владеющего оружием гражданина обнаруживается психологическая проблема или другое заболевание, которое препятствует владению оружием, информация об этом поступает в Росгвардию. Затем оперативно ставится вопрос об изъятии лицензии и оружия у владельца.

— В течение 30 дней предоставляется направление для проведения соответствующей экспертизы на предмет дальнейшего владения оружием. После этого принимается решение: вернуть право на владение оружием или нет, — рассказал Выборный.

Инициатива не касается тех, кто служит в Минобороны, МДВ или других силовых ведомствах. Однако, как только человек увольняется со службы, имея заболевание несовместимое с правом на владение оружием, информация сразу поступает в Росгвардию для принятия решения.

— Надеемся, что в весеннюю сессию этот закон будет принят, — добавил Выборный.

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