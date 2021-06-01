Россиянам рассказали о среднем размере страховой пенсии в 2021 году

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Средний размер страховой пенсии по старости в России составил 16 789 рублей. Об говорится в аналитической записке Счетной палаты по статистике на 1 января 2021 года.

Индексация страховых выплат для неработающих пенсионеров с 1 января стала составлять 6,3 процента. Размер пенсии повысился на 1032,25 рубля до 17 535,98 рубля.

— В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7 процента) больше, чем на начало 2020 года, — говорится в сообщении.

Число пенсионеров, которые получают доплату, составило 2,905 миллиона человек. За год количество пожилых россиян сократилось на 0,7 процента, добавили в Счетной палате.

При этом 1 апреля 2020 года средний размер доплаты составлял 1980,07 рубля. За год показатель увеличился до 2184,07 рубля, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России сохранит упрощенный порядок получения услуг до конца этого года.

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